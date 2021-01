MC Guimê e Lexa curtem férias no Jalapão Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 10:03 | Atualizado 19/01/2021 10:09

Rio - Lexa e seu marido, MC Guimê, estão curtindo uns dias de férias no Jalapão, em Tocantins. A cantora postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece agarradinha com Guimê em uma cachoeira. "Jalapão com o meu amor", escreveu a cantora na legenda da foto.

Recentemente, Lexa contou no Instagram o motivo de não postar muitas fotos com o marido nas redes sociais. "Estou há anos com o Guimê, e o fato de não ficar expondo o tempo inteiro é maravilhoso. Não existe tanta cobrança das pessoas ou palpites. Quanto mais mostramos, mais as pessoas se sentem na razão de falar o que quiserem. Vou tentar mostrar ele um pouco mais, acreditem, não é porque não gostamos de estar com vocês, é mais íntimo, sabe? Eu tenho pouco tempo para estar com ele, prefiro aproveitá-lo", disse a cantora.