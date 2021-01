MC Fioti com a vacina CoronaVac Reprodução

Publicado 19/01/2021 12:36

Rio - Depois de “Bum Bum Tam Tam” ter virado o hino da vacina que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan, MC Fioti recebeu uma ligação do governador de São Paulo, João Doria Jr, parabenizando-o. “Tudo parece um sonho“, declarou o funkeiro.

O cantor gravou na última sexta-feira (15) o novo vídeo clipe da música Remix ‘Vacina Butan Tan’, com cenas dentro do Instituto do Butantan.



Doria ligou para o MC Fioti por volta das 14h, nesta segunda-feira, e agradeceu a atitude do artista que, segundo ele, está ajudando a popularizar o imunizante e mostrar para as pessoas a importância de se vacinar. “A vacina salva, a vacina protege", disse Doria.



MC Fioti agradeceu o governador pelas palavras e disse estar ciente que sua música está falando diretamente com a população mais carente e simples como ele. No final o artista cantou um pedaço da nova música.



“Bum Bum Tam Tam” fez história em 2017 e se tornou o primeiro videoclipe brasileiro a bater um bilhão de visualizações. Agora, o hit voltou por conta da vacina. “Esse momento tá sendo surreal. Isso aconteceu do nada e o que me deixa mais feliz é o nosso funk ter se unido com a medicina. Acho que é o primeiro funk junto com a ciência que vem pra ajudar o nosso povo. Acredito que vá entrar pra história”, comentou MC Fioti.