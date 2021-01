Atriz de Vingadores, Gwyneth Paltrow está vendendo vela com o aroma de sua vagina Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:45

Rio - A atriz Gwyneth Paltrow está organizando o casamento do ex-marido, Chris Martin, vocalista do Coldplay, com Dakota Johnson, protagonista do filme "50 Tons de Cinza". Segundo a revista especializada em celebridade "New Ideia", partiu de Dakota a ideia de colocar Gwyneth cuidando dos preparativos para a cerimônia. As informações foram noticiadas pelos sites "Koimoi" e "Pinkvilla".



Uma fonte próxima aos três também informou que Gwyneth foi convidada para ser uma das madrinhas de Dakota. A fonte relatou que a noiva de Martin vê a ex dele como uma amiga, superando a ideia de que a atriz pudesse roubar a atenção na cerimônia, que ainda não tem data para acontecer.



“A Gwyneth tem os melhores contatos de Los Angeles e toda a equipe de especialistas do Goop em sua folha de pagamento”, explicou. Paltrow e Martin tiveram três filhos ao longo dos 13 anos de casamento, que chegou ao fim em 2016. O vocalista do Coldplay começou a namorar Dakota em 2017.