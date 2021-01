Jorge e Mateus Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 15:09 | Atualizado 19/01/2021 15:55

Rio - Em processo de negociação para venda, a gravadora Som Livre anunciou que renovou o contrato com a dupla Jorge & Mateus. A declaração aconteceu nesta terça-feira, pelo diretor geral da empresa, Marcelo Soares, que iniciou a parceria com a dupla sertaneja em 2012.



“A Som Livre se orgulha de fazer parte da trajetória de sucesso de Jorge & Mateus e agradece a confiança da dupla pela escolha de continuarmos caminhando juntos por mais alguns anos. A Som Livre segue trabalhando ao lado de seus artistas com a mesma dedicação apresentada nos mais de 50 anos da empresa”, declara Marcelo Soares, diretor geral da Som Livre.