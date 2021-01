Stênio Garcia não teve contrato renovado com a Globo divulgação

Publicado 19/01/2021 15:34 | Atualizado 19/01/2021 16:16

O ator Stênio Garcia, que foi demitido da TV Globo em março do ano passado, após 47 anos na empresa, usou sua rede social para fazer um apelo. Isolado em casa com a mulher, a atriz Marilene Saade, desde o dia 13 de março do ano passado, não pode sair de casa nem para realizar o check-up anual, já que sofre de várias comorbidades, como hipertensão arterial, ele também está sem trabalhar todo esse tempo.

