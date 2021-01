Erika Schneider Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:16

Depois de terminar o namoro de dois anos com o empresário Victor Peres, Erika Schneider tem refletido sobre a vida de solteira. A dançarina do "Domingão do Faustão" está feliz com sua nova fase mas afirma não está fechada para um novo relacionamento.