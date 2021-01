Rita Lobo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 17:02

Rio - Rita Lobo falou sobre uma possível participação no programa "Masterchef", na Band. O nome da chef foi apontado após a saída de Paola Carosella, mas Lobo negou sua ida para a emissora.



"Ela [Rita] tem um programa diário na televisão no horário nobre, vai trocar por uma participação?", disse, ao interpretar uma personagem no Instagram, se referindo sobre o programa que tem na GNT.