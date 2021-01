Em respeito à gravidez de Meghan, Harry teria suspendido também o consumo de outras bebidas, como chás e cafés - pouco recomendados para gestantes por conter cafeína AFP

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 18:55 | Atualizado 19/01/2021 18:59

Rio - O jornalista e escritor Tom Brady, que é amigo de Harry e Meghan Markle, acompanhou de perto a relação entre o casal e a família real britânica, mas foi durante as gravações do documentário produzido por Brady em 2019 que eles ficaram mais próximos. O jornalista contou que o filho de Diana "está com o coração partido pela situação com a família".



“Acho que eles estão contentes e bastante animados com as coisas que estão planejando. Ele está com o coração partido pela situação com a família, e você não precisa estar muito por dentro para saber disso”, disse em entrevista a um programa de TV da Grã Bretanha.