Publicado 19/01/2021 19:30 | Atualizado 19/01/2021 19:52

O "De Papo com Amanda Françozo” desta quarta-feira (20/01), às 21h, na TV Aparecida, terá como convidada a cantora Erikka Rodrigues. Ex-caloura do programa Raul Gil, a artista ficou bastante conhecida com o sucesso musical "Cara de Rica”.



Amanda Françozo inicia a entrevista com a cantora em um hotel na capital paulista, seguindo depois para "um dia de rica" com um passeio de limusine e uma paradinha num spa.



Durante o programa, Erikka conta como se inspirou para escrever a letra de “Cara de Rica”, em parceria com Paula Mattos: “Eu queria fazer uma música, Amanda, pra elevar a autoestima das mulheres, o principal motivo pra eu fazer essa música foi isso".



Erikka também comenta sobre os efeitos da pandemia, assim que havia lançado um novo trabalho: “Eu gravei um DVD chamado 'Show Bar', a produção é maravilhosa, e eu estava divulgando nas rádios, em todas as rádios do Brasil, fazendo pé na estrada mesmo, quando aconteceu a pandemia e a gente teve que voltar pra casa".



Quanto ao seu estilo musical, Erikka revela se inspirar nos lançamentos que ocorrem no exterior:



“O que eu tento fazer no meu som, nas minhas músicas, é trazer um pouco da modernidade do que rola no pop lá fora, para o sertanejo".



A entrevistada de Amanda diz ainda que a divulgação de sua atual música, “Piscadinha”, está indo muito bem, mas que vem coisa nova por aí: “novo álbum pra 2021, novos clipes, novas músicas, a galera pode esperar”, diz ela, revelando também um sonho: “Eu tenho um sonho que é gravar um feat com um artista, eu nunca gravei. Queria gravar com um artista do meu estilo e eu quero isso pra 2021”.



Erikka, por fim, fala de sua Fé: “Eu tenho uma ligação muito profunda com Deus, no sentido de conversar com ele, eu gosto de bater um papo, desabafar muitas vezes e eu sempre ouço resposta. E nossa Senhora Aparecida também, eu tenho uma fé muito grande".



“De Papo com Amanda Françozo”, quarta-feira, às 21h.