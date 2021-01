David Richardson foi roteirista e produtor de diversas séries de comédia para a TV Reprodução

David Richardson, conhecido por trabalhar em séries de comédia como “Os Simpsons” e “Two and a Half Men” faleceu nesta segunda-feira (18), aos 65 anos, em decorrência de uma parada cardíaca, segundo informações do Deadline.



Richardson começou sua carreira como escritor de comédias em 1985 na série Grand da NBC e passou a integrar a equipe de “Os Simpsons” em 1993.





Recentemente estava trabalhando na animação “F Is For Familiy”, criada por Bill Burr e Michal Price, na qual atuava como produtor executivo desde a terceira temporada: “Conheci David em 2000, quando ele era meu chefe em What About Joan, e nunca esqueci como ele era ótimo como escritor, apresentador e amigo”, disse Price.



Em seu currículo também constam séries como "The John Larroquette Show" e "Malcolm". A quinta temporada de “F is for Family” já está pronta e prevista para ser lançada ainda este ano, na Netflix.



O escritor deixou mulher Charleen Easton Richardson, três filhos e dois netos.