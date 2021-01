Azealia Banks compra caveira humana Reprodução/Youtuber

Publicado 21/01/2021 14:24

A cantora Azealia Banks gerou bastante polêmica recentemente ao desenterrar a cabeça de seu gato morto há três meses. A rapper participou do programa australiano "The Kylie and Jackie O Show" e falou sobre sua relação com os ossos. Ela também revelou que comprou um crânio humano pela internet.



"Eu amo ossos, eu respeito a vida após a morte. Eu acredito que os ossos guardam as energias das pessoas", ela explicou e mostrou uma caveira que tem em casa. "Tem um monte de sites que você consegue comprar crânios humanos. Esse é a caveira de uma menina de seis anos que morreu de traumatismo craniano", disse.



A artista também falou o porquê desenterrou e ferveu a cabeça de seu gato. Azealia Banks disse que cozinhou o crânio porque é assim que deve ser feito para limpar os ossos, faz parte das práticas da taxidermia. Ela contou que o gato morreu após uma doença nos rins e ela preferiu respeitar os últimos momentos do animal.



"Eu deixei ele morrer em paz em casa e enterrei ele. Eu desenterrei para poder pegar o crânio dele, limpar e guardar para mim", explicou. A cantora também desmentiu que cozinhou a carcaça do gato para comer. "Eu não comi o gato e com certeza eu não comeria um gato que já morreu há três meses", garantiu.



Assista a seguir a entrevista em inglês:



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0DXjJXFqNFc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>