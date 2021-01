Lipe Ribeiro, participante de A Fazenda 12 Reprodução

Por iG

Publicado 21/01/2021 15:09 | Atualizado 21/01/2021 15:11

Após a influenciadora Yá Burihan anunciar o fim do relacionamento dela com o ex-Fazenda Lipe Ribeiro, ele decidiu se pronunciar sobre as especulações.







Ah e pra quem fala merda por ai, eu nunca trai viu queridos, as vzs q fiz merda era quando eu tava solteiro, se for pra falar q fale algo c fundamento — Lipe Ribeiro (@euliperibeiro) January 21, 2021

Em seu Twitter, Lipe negou que tenha traído a ex-noiva. "Para quem está falando m... por aí, eu nunca traí, viu, queridos. As vezes que fiz m... era quando estava solteiro. Se for para falar algo, fale com fundamento", escreveu.

