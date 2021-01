Monique Evans Reprodução Instagram

Rio - Após o anúncio dos participantes do "Big Brother Brasil", Monique Evans resolveu comentar sobre os famosos e revelou para quem vai sua torcida. A mãe de Bárbara Evans disse que não conhece os integrantes do grupo Camarote, mas que o favoritismo vai para Fiuk.



"Tô torcendo pro Fiuk", disse. Em vídeos publicados nas redes sociais, a apresentadora disse: "E esse BBB, hein? Tô tensa. Não conheço metade. Negócio de influenciador, eu sou péssima nessa parada. Não sei como vocês descobrem essas pessoas e começam a seguir. Não faço ideia de quem são aquelas influenciadoras. Não sei. Tô perdidinha".



Em seguida, Monique disse que tem um carinho especial por Fiuk. "Tô torcendo pro Fiuk. Sou fã da Cleo, e porque o Fiuk é gentilíssimo, é uma gracinha de pessoa", revelou.



"Eu lembro daquela Karol Conká porque eu já assisti um show dela. O resto, gente, eu não sei direito quem é quem. Conheço aquela atriz também, a Carla Diaz, conheço de ver na televisão e desfilei com ela em negócio de escola de samba, e ela foi muito humildezinha, muito gracinha", completou.