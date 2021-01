Hitmaker e Lexa Guto Costa

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 11:34

Rio - André Vieira, Breder e Wallace Vianna, responsáveis pela Hitmaker, produtora que está por trás dos maiores sucessos do universo pop/funk, estão de job novo. Dessa vez nos vocais, os jovens cariocas lançam seu primeiro single, 'Bota o Colete', com participação de Lexa.

“Eu já sabia que os três eram três talentos natos na produção. Mas quando o Wallace me avisou que iam se tornar artistas, ele já me mandou o primeiro single e o convite para participar! Eu não acreditei! Estou muito feliz por estar vivendo isso com eles. Tenho certeza que o público vai adorar” comenta Lexa.