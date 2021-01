Andressa Suita comemora 33 anos Reprodução de internet

Rio - Andressa Suita e Gusttavo Lima estão mesmo tentando se reconciliar. A modelo postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto em que aparece com os filhos do casal. "Amores da minha vida", escreveu Andressa na legenda da imagem. E adivinha quem comentou? Isso mesmo. Gusttavo Lima! O sertanejo deixou um coração nos comentários da foto.

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão tentando uma reconciliação depois de uma separação inesperada e conturbada. Na ocasião, a modelo chegou a contar nas redes sociais que foi acordada no meio da noite pelo sertanejo com o pedido de separação. No último final de semana, os dois foram flagrados por fãs fazendo um passeio de iate em Angra dos Reis.