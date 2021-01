Daniela Mercury Globo/Fábio Rocha

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 16:08 | Atualizado 22/01/2021 16:11

Rio - Para não perder o ritmo da folia, a cantora Daniela Mercury anunciou que apresentará seu carnaval virtual. O evento está marcado para 12 de fevereiro, às 20h10, em seu canal oficial no YouTube.

"Já tenho duas novidades: dia 12 de fevereiro tem o Carnaval Virtual da Rainha, uma live para abrir o circuito de lives do Carnaval brasileiro", disse. "E dia 5 de fevereiro entra em todas as plataformas digitais a canção que fiz para homenagear Moraes Moreira, em que convidei Gal Costa para gravar comigo, ‘Quando O Carnaval Chegar’, é um frevo lindo que fantasia o que vamos fazer quando a gente puder ter um trio elétrico na rua. Além disso, enquanto espero a vacina, estou preparando músicas e os novos shows que vou fazer nos palcos do Brasil e do mundo", completou.

