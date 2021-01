Ana Hickmann e o marido Ag. News

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 19:02 | Atualizado 22/01/2021 19:07

Rio - De volta ao trabalho, Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, ganhou uma surpresa produzida pelos seus funcionários e esposa. Alexandre segue em tratamento para curar um câncer no pescoço desde o fim do ano passado.



"Estamos voltando [ao escritório] juntos", disse. O retorno foi registrado em um vídeo no canal que Hickmann tem no YouTube.



Antes da surpresa, Alexandre desabafou sobre sua aparência. "Voltando ao escritório para trabalhar depois de 15 dias de rebordosa hospitalar e vamos lá com essa cara de morto vivo, parecendo um figurante de Michael Jackson, mas vamos que vamos", falou. Ao chegar ao escritório, ele foi recebido com balões e salva de palmas.



"Surpresa para você! Bem-vindo de volta, meu amor", desejou a apresentadora.



"De coração, muito obrigado. Confesso que eu vi a morte de perto e não é muito legal. E estar aqui para mim perto das pessoas que eu amo... De fato, da minha segunda família, é a segunda coisa depois de ver a minha família propriamente dita que me deixa mais feliz. Muito difícil. Não desejo nem para o meu pior inimigo o que eu passei. Quase joguei a toalha de tanto medo que eu senti. Mas, eu acho que valeu tudo, por momentos como esse. E vai dar tudo certo. Muito obrigado, viu, gente", disse o empresário em agradecimento.