Por O Dia

Publicado 22/01/2021 19:53

Rio - Paulo Gustavo resolveu contar aos seguidores o que aconteceu durante um show de Marisa Monte. Segundo o ator, a cantora "fez chover" em uma das apresentações após cantar várias vezes o refrão da música "Segue Seco".



Paulo disse que estava ao lado do marido, Thales Bretas, usando um chapéu de veludo que comprou em Londres. Marisa então começou a dizer "vem, chuva", fazendo o temporal cair.



"Uma vez em fui num show da Marisa Monte em Inhotim (MG) com o Thales. A gente estava quietinho, e eu estava todo lindo com um chapéu de veludo que tinha comprado em Londres. Ela finalizou a música 'a chuva vem me dizer, oh, chuva, vem me dizer'. No final, ela começou a falar 'vem, chuva'. Caiu um temporal", contou ele, em tom bem-humorado.



"Eu, que estava cantando lúdico, fui tomando um ranço dela. Falei, 'amor, não vem cantar a chuva vem me dizer, a bruxaria, e você vai sair daqui intacta e linda, e eu vou molhado para casa com meu chapéu de veludo de Londres. Nesse dia eu tomei ranço de Marisa Monte, depois eu diluí dentro de mim. Não vale a pena", brincou Gustavo.