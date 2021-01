Cantora Anitta. Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 17:52 | Atualizado 25/01/2021 18:00

Em uma entrevista para o canal do mexicano Luis Torres, no YouTube, Anitta fez algumas revelações para lá de picantes. No vídeo, a cantora falou que já fez sexo com uma amiga numa noite em que estavam bêbadas, falou sobre o fetiche inusitado de um ex-namorado e deu umas dicas +18 para a hora H.

Sobre a noitada com a amiga, Anitta revelou que a situação não foi premeditada e que elas nunca mais falaram sobre o assunto. "Estávamos muito bêbadas na noite anterior. Ela ainda é minha amiga, mas a gente nunca mais falou sobre isso, nunca mais aconteceu", disse.

Já sobre o fetiche inusitado do ex, a cantora revelou que teve um relacionamento quase aberto. "Eu já tive um namorado que gostava de me ver com outros. Eu adorei, porque estava apaixonada pelo meu namorado, mas também podia transar com outras pessoas e meu namorado adorava. Nossa! Isso foi mara! Foi uma delícia. Eu não estava sozinha ele estava olhando tudo", explicou.



Para finalizar, a cantora deu algumas dicas para a hora H. Para isso, Anitta buscou um aplicador de lubrificante feminino e orientou. "As mulheres têm cremes vaginais, que têm um aplicador e que você coloca o creme dentro e você aplica. Eu tenho porque sempre levo comigo quando quero... alguma coisa. Então, em vez de creme você vai colocar lubrificante. E em vez de passar na ‘boneca', você coloca atrás, dentro e tira o aplicador. Por quê? Porque quando o amiguinho entrar, vai estar sempre molhado. Pode usar com cheiro, com sabor, de morango, sabe? Algodão doce, eu adoro", disse.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nZPPdTpQzcI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>