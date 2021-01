Pamela Anderson Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 14:23 | Atualizado 26/01/2021 14:30

Rio - A atriz Pamela Anderson, de 53 anos, disse acreditar que pessoas veganas têm um desempenho melhor na cama. A modelo, que é vegana há 30 anos, explicou sua teoria no Twitter e voltou a tocar no assunto durante uma aparição no programa "Good Morning Britain", segundo o site "Wonderwall".



"Veganos são amantes muito melhores", escreveu em sua rede social. "O colesterol da carne e dos ovos endurece as artérias. Desacelera o fluxo do sangue para todos os órgãos do corpo, não apenas o coração. Você pode melhorar o seu rendimento na cama se tornando vegano. Um corpo saudável é um corpo sexy".



Em resposta ao jornalista inglês Piers Morgan, a modelo explicou: "Eu sou vegana. E acredito firmemente nisso. É o que acredito, com certeza. Sempre me diverti muito nesse quesito e pesquisei bastante sobre essa questão".