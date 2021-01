Jennifer Lopez AFP

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 19:09 | Atualizado 26/01/2021 19:57

Rio - Após Jennifer Lopez rebater uma seguidora nas redes sociais que a acusou de ter "toneladas de botox", a cantora voltou a falar sobre o assunto. Em entrevista à revista "People", a atriz de 51 anos deixou claro que não gosta de ser chamada de mentirosa.



"Eu não julgo ninguém. Se você quiser injetar botox, tudo bem! Mas não quero que as pessoas mintam sobre mim e digam: 'Oh, ela está tentando fazer de conta que tal coisa funciona'. Não, estou dizendo o que eu faço funciona!", explicou.



Lopez aproveitou para fazer um pedido: "Por favor, não me chamem de mentirosa. Eu não tenho que mentir sobre as coisas. Fui muito honesta sobre minha vida inteira."