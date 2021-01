Rafael Portugal Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 20:01 | Atualizado 26/01/2021 20:02

Rio - Rafael Portugal reapareceu nas redes oficiais do "Big Brother Brasil" e revelou que está de volta ao reality com o quadro "CAT BBB", sucesso na edição do ano passado. O humorista surgiu de máscara em um vídeo compartilhado no Instagram nesta terça-feira.



"Fala galera! Depois de muita expectativa, sim, estou só fazendo o check-out aqui do hotel, já estou partindo lá para casa, porque eu Rafael Portugal estou no BBB 21, meu povo. Quero ver meus Rafers, gente!" brincou, fazendo referência aos participantes que já estão confinados.