Karol Conká poderá ser intimada a depor de dentro da casa do "Big Brother Brasil 21". Nesta terça-feira, a cantora se tornou alvo de uma ação judicial hoje por uma publicidade postada no Instagram em outubro de 2020. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Caso o juiz aceite a petição, Karol será intimada durante o confinamento. A ação se deve por causa de uma campanha publicitária para a Shopee, uma plataforma de comércio eletrônico, na qual Karol deveria marcar a loja de uma das vendedoras, e não o fez.

A ação foi movida por Bianka Grismino, dona de uma loja de bijuterias, que alega que fez um acordo com a cantora, que não foi cumprido. A empresária disse que um representante da Shopee entrou em contato com ela dizendo que Karol escolheu itens de sua loja para fazer propaganda. Caso Bianka se interessasse, que enviaria os produtos gratuitamente para Karol. Em troca, a cantora deveria linkar o site da loja para encaminhar os seguidores para ela, mas, segundo a empresária, Karol linkou apenas a Shopee.