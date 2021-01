Pamela Anderson Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 16:34 | Atualizado 27/01/2021 16:39

Rio - A atriz e modelo Pamela Anderson, de 53 anos, usou o Instagram para anunciar o fim das atividades nas redes sociais. A estrela de "Baywatch" explicou o afastamento afirmando que as redes são feitas para "controlar o cérebro" dos usuários.



"Esse será o meu último post no Instagram, no Twitter e no Facebook", escreveu. "Eu nunca tive interesse em redes sociais e hoje, que consegui uma vida inspirada em leituras e pela natureza, estou livre".