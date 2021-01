Simão lança EP ’(tipo) Acústico’ em clima de show intimista Divulgação

Publicado 28/01/2021 14:09 | Atualizado 28/01/2021 14:18

Rio - Nem sempre é fácil “pegar um limão e fazer dele uma limonada”, mas Simão mostrou que com talento e dedicação nada pode nos impedir de realizar nossos sonhos. Em meio a pandemia, o catarinense decidiu embarcar na grande aventura e se lançar como cantor. No total, foram quatro singles e clipes que já somam mais de 1 milhão de visualizações no Youtube do cantor e mais de 500 mil plays e 50 mil ouvintes mensais no Spotify. Agora, “Seu Nome”, “Domingo”, “Sugestões” e “Te Arquitetei” ganham uma nova vida no EP “(tipo) Acústico”, disponível em todos aplicativos de música nesta quinta-feira, 28 de janeiro, com direito a novos clipes.

“(Tipo) Acústico” encerra o ciclo dos primeiros lançamentos que apresentaram Simão a um público fiel que já anseia novas músicas. Além deste fechamento, o projeto também abre espaço para quem deseja conhecer um pouco mais do cantor no palco. Diferente dos clipes originais das canções, em que Simão vive um romance, passeia por paisagens paradisíacas, faz manobras espetaculares em um avião e admira obras de Niemeyer, os novos vídeos são apresentados em formato de show intimista, com banda, jogos de luzes e muita conexão entre letra, melodia e interpretação.

“Apesar de todas as dificuldades de 2020, eu tenho muito a agradecer. Consegui lançar meu próprio som, algo que eu sonhava desde criança. Esse EP é um presente para galera que acompanhou esses meus primeiros passos e também já uma preparação para 2021. Já tenho muitos lançamentos programados, parcerias bem legais e espero que logo a gente possa cair na estrada para shows em todo país”, explica Simão.

As quatro versões já estão disponíveis em todos aplicativos de música, assim como os vídeos de “Seu Nome” e “Domingo”. Os clipes de “Sugestões” e “Te Arquitetei”, composta com GP do Atitude 67, chegam ao canal do Youtube do cantor na quinta-feira, 4 de fevereiro.