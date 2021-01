Autora britânica J. K. Rowling Geoffroy Van Der Hasselt/ AFP

Publicado 28/01/2021 14:30

Rio - Com a hipótese de uma série live action do universo de "Harry Potter", J. K. Rowling pode faturar milhões com a produção. Alguns roteiristas estão explorando a ideia de levar a franquia de filmes para a TV. Segundo o site "Hollywood Reporter", executivos da HBO e Warner Bros estão se reunindo para encontrar "uma proposta" para o programa, mas as conversas estão "nos estágios iniciais e nenhum acordo foi feito".



De acordo com a diretora de RP, Natalie Rita, a autora pode sair ganhando com o resultado do projeto. "Harry Potter foi uma das maiores franquias dos últimos 20 anos e os filmes ganharam milhões, então não é de se admirar que eles estejam procurando fazer uma série de TV", disse Natalie ao "Metro.co.uk".



"Só com os filmes, estima-se que Rowling tenha ganhado 475 milhões de libras (aproximadamente R$ 3,5 bilhões), já que os filmes renderam mais de 5,1 bilhões de libras (cerca de R$ 37 bilhões) em bilheteria global entre 2001 e 2011", seguiu dizendo.



"O hype de Harry Potter só aumentou ao longo dos anos com a peça 'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' e os filmes da franquia 'Animais Fantásticos', então a série de TV está fadada a ser um sucesso não apenas para os fãs, mas para Rowling também, já que ela supostamente vendeu os direitos de produção de TV por cerca de 18 milhões de libras (R$ 133 milhões) em 2016", explicou.



"Isso significa que ela poderia essencialmente adicionar mais de 100 milhões de libras ao seu atual patrimônio líquido de 795 milhões de libras", completou.



Recentemente, J.K. foi criticada por comentários considerados transfóbicos nas redes sociais. Ela enfrentou críticas após dizer que pessoas trans "apagaram o conceito de sexo". Estrelas da franquia como Bonnie Wright, Daniel Radcliffe, Evanna Lynch e Rupert Grint compartilharam mensagens de apoio à comunidade trans.