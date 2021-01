Por iG

Filho de Mr. Catra e também funkeiro, Luck Muzik anunciou a saída da música e das redes sociais nesta quinta-feira. Ele avisou pelos stories e deixou apenas uma foto publicada no Instagram explicando os motivos por largar a carreira musical.

"Bom dia, família. Estou passando aqui para dizer que estou abandonando minha careira musical. Vou desativar todas as redes sociais. E apagar todas as músicas. Então, se eu desaparecer de repente, vocês já sabem. Fé, fiquem com Deus", disse."Estou vendendo meus equipamentos. Só chamar no direct. Quem puder comprar, já me ajuda a pagar a dívida que esse merda conseguiu fazer em mim. E para poder comer e beber, porque nem para isso eu tenho. Vergonhoso!", disse no outro story, mostrando o motivo por sair da música.