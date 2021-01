Por O Dia

Publicado 28/01/2021 15:05

Rio - Marília Mendonça começou o ano batendo um recorde na carreira e ultrapassou os Beatles em número de seguidores no Spotify. A sertaneja é a artista brasileira mais seguida na plataforma, ocupando a 41ª posição mundial, com mais de 18,5 milhões de seguidores.

fotogaleria

O número impressionante coloca Marília a frente de Sia, Linkin Park, The Chainsmokers, AC/DC, Katy Perry, Kendrick Lamar e Michael Jackson. No YouTube, a cantora é 38º maior canal em visualizações, com mais de 12,6 bilhões. Com essa marca, ela ultrapassa Adele, Coldplay, Selena Gomez e Wiz Khalifa.