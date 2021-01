Otávio Mesquita Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 15:17 | Atualizado 28/01/2021 15:18

Otávio Mesquita usou as redes sociais para compartilhar sua experiência com o coronavírus. Na noite de quarta-feira, o apresentador contou que, no dia 4 de janeiro, foi diagnosticado com a doença e admitiu que se descuidou ao não usar devidamente a máscara de proteção.

fotogaleria

Publicidade

"Amigos, vou pedir mais uma vez autorização para vocês porque queria dividir com vocês algo muito importante. Não divulguei isso para poder me cuidar. Mas, lamentavelmente, no dia 4 de janeiro desse ano... Tenho TOC de fazer exame de Covid, já fiz mais de dez exames ao longo do último ano. Fiz uma viagem, andei fazendo umas coisas lamentavelmente erradas, fiquei sem máscara, você acaba esquecendo... Por isso, peço a vocês: não deixem de usar máscara", começou.



"Eu descobri no dia 4, numa segunda-feira, que eu tinha pego Covid. Imediatamente fiquei triste e mal porque a gente não sabe o que pode acontecer. Falei com algumas pessoas, amigos meus... Quero mandar um recado especial para três médicos: Dr. Zeballos, que é uma figura muito querida e maravilhosa, Dr. Murilo Dib, também me ajudou muito, e o meu querido amigo Pedro Batista, que é da Prevent Senior, e obviamente, o plano que tenho, o pessoal da Bradesco Saúde Seguros foi muito especial. Mas o que vim aqui dizer para vocês é o seguinte: 'cuidem-se', porque acabei de receber agora... Fiz um check-up geral, fiquei 14 dias em casa e, felizmente, graças a Deus, estou completamente zerado. Fiz um check-up com mais de 40 exames para saber como está minha saúde e estou muito bem. Peço a vocês: 'cuidem-se, protejam-se e orem e peçam a Deus proteção' e que Ele proteja os que lamentavelmente nos deixaram", concluiu.





Publicidade