Publicado 28/01/2021 15:33 | Atualizado 28/01/2021 15:34

Rio - Jesús Colmenar, diretor espanhol que trabalhou em "La Casa de Papel" e "Vis a Vis", na Netflix, vai estrear em Hollywood com o thriller de "Sabine". O anúncio foi feito por Colmenar nas redes sociais nesta quinta-feira.



“Finalmente posso comentar sobre esta notícia emocionante“, disse. A revista "The Hollywood Reporter" informou que o filme vai contar sobre uma jovem detetive que descobre que um assassino que ela perseguia, na verdade, é quem deve proteger.

O roteiro do filme foi escrito por Gregg Hurwitz e Philip Eisner, mas também conta com a produção de Shawn Levy e Dan Levine. Levy dirigiu os três filmes da franquia "Uma Noite no Museu" e foi produtor de "Stranger Things".