Publicado 28/01/2021 15:38 | Atualizado 28/01/2021 15:39

Laerte Coutinho deixará a UTI do InCor (Instituto do Coração) em São Paulo. Ela está internada por conta da infecção por covid-19 e será transferida para o quarto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.