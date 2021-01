Marcelo Poli Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 16:13 | Atualizado 28/01/2021 16:20

Rio - Marcelo Poli pediu demissão da Globo três meses após entrar para o rodízio de apresentadores do tempo e do "Radar SP", no "Bom Dia SP". Segundo fontes, o jornalista vai trabalhar na comunicação de um banco, mas Poli ainda não revelou para onde vai, apenas que será uma guinada para o mercado.



O anúncio foi feito por Poli, através das redes sociais. Em uma foto durante a cobertura do Carnaval, ele escreveu: "Acho que não tenho foto melhor que essa para uma despedida. Foram seis anos maravilhosos de TV Globo. Um tempo feliz, em que conheci muita gente incrível, na redação e na rua. Um sonho realizado. É só gratidão por tantos trabalhos e tanto aprendizado".



“Amigos da redação, daqui do Insta, desse mundão, meu muito obrigado por tanto carinho, pelos conselhos, pelos cafés, pelas risadas. Estou levando cada um de vocês aqui no coração", disse, aproveitando para agradecer aos colegas de emissora. "Agora, eu escolhi um outro caminho para me desafiar. Desta vez, fora das telinhas. Estou muito feliz, animado e renovado! A gente se vê, pessoal. Um beijo no coração de vocês", completou.