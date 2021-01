Paola Carossella no Masterchef Divulgação

Publicado 28/01/2021 16:42 | Atualizado 28/01/2021 16:45

Rio - O restaurante de Paola Carosella sofreu um arrastão na noite desta quarta-feira. O estabelecimento fica em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Carosella usou as redes sociais para explicar que apesar do susto, tudo acabou bem graças ao sistema de segurança do local.



"Funcionou como deveria", informou. "Estamos muito chateados pelo ocorrido. Estávamos já fechados para a entrada de clientes desde às 20h, com poucos clientes terminando a refeição", dizia o comunicado. Paola contou que ninguém se machucou e todos os funcionários e clientes conseguiram recuperar os pertences. "Nossa ronda e o sistema silencioso de alarme funcionaram, e a polícia chegou em menos de oito minutos", relatou.

Os dois ladrões chegaram ao estabelecimento pouco antes das 20h. Eles foram presos em flagrante e conduzidos à 14ª DP de São Paulo, em Pinheiros. De acordo com a Polícia Militar, um revólver calibre 38 foi apreendido. Os envolvidos no assalto já tinham passagem pela polícia por furto e roubo, um deles está em regime semiaberto após deixar o presídio há poucos dias. Os dois ladrões chegaram ao estabelecimento pouco antes das 20h. Eles foram presos em flagrante e conduzidos à 14ª DP de São Paulo, em Pinheiros. De acordo com a Polícia Militar, um revólver calibre 38 foi apreendido. Os envolvidos no assalto já tinham passagem pela polícia por furto e roubo, um deles está em regime semiaberto após deixar o presídio há poucos dias.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Comunicado <a href="https://twitter.com/hashtag/arturito?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#arturito</a> <a href="https://t.co/oGVtq1KSC1">pic.twitter.com/oGVtq1KSC1</a></p>— Paola Carosella (@PaolaCarosella) <a href="https://twitter.com/PaolaCarosella/status/1354789690197635076?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>