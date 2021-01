Por iG

Publicado 28/01/2021 17:11 | Atualizado 28/01/2021 17:13

Hariany Almeida, que participou do "BBB 19", criticou o elenco do "BBB 21" por tentar manter um discurso politicamente correto.



"Gente todo mundo quer lacrar nos discursos agora nos reality, né? As falas já vem tudo pronta. Sonsa 'é eu' que entrei em dois sem pensar em nada", disse ela, que também participou de "A Fazenda".

Logo depois, Hariany ponderou. "Antes que comecem a problematizar, só falei isso, porque é nítido que as pessoas estão com medo do cancelamento, então já entram com falas prontas com medo do que as pessoas vão achar aqui fora, e sempre falando o que sabem que as pessoas vão gostar de ouvir".