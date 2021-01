Rodolffo, da dupla com Israel, no BBB 21 Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:33 | Atualizado 28/01/2021 17:38

Rio - A dupla Israel e Rodolffo lança nesta sexta-feira a primeira parte do DVD "Aqui e Agora", gravado em São Paulo no fim de 2020. A expectativa é que com Rodolffo dentro do "Big Brother Brasil", o trabalho ganhe mais visibilidade.