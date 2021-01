Por iG

Publicado 28/01/2021 17:39 | Atualizado 28/01/2021 17:40

Após 11 anos na Record, Marcos Mion teve o contrato rescindido pela emissora na quarta-feira. Nesta quinta-feira, o apresentador publicou um vídeo em que "arquivou" sua trajetória na emissora deixando um mistério sobre os novos caminhos na carreira.

fotogaleria

Segundo o colunista Leo Dias, o desgaste com a direção de A Fazenda e comportamentos de Marcos Mion foram a motivação para a demissão. No vídeo, Mion revê fotos e cenas rápidas da passagem pela Record, fecha a pasta de fotos com o último ano de trabalho (2020) e abre uma nova pasta.