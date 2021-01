Rainha Elizabeth II Jack Hill / AFP

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 18:00 | Atualizado 28/01/2021 18:05

Rio - A rainha Elizabeth II, de 94 anos, é a prova que a monarquia é um trabalho integral. Uma fonte próxima à rainha disse em entrevista à revista "People" que o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus proporcionou a monarca o que provavelmente foi seu "único descanso".



“É possível que este seja o único descanso leve que ela já teve em toda a sua vida”, disse. “Ela está bem, está em boa forma”, completou.



Elizabeth e príncipe Phillip passaram a maior parte do ano isolados no castelo de Windsor, mas mesmo longe do Palácio de Buckingham, a rainha continuou cumprindo algumas obrigações reais e se adaptando às novas formas de trabalho.