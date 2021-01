Lucas e Kerline Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 18:20 | Atualizado 28/01/2021 18:36

Nesta quinta-feira, Lucas e Kerline voltaram a conversar sobre o desentendimento na festa de quarta. Segundo o humorista, ele se sentiu humilhado pela maneira que a jovem agiu.

"Tu me machucou como mina nenhuma me machucou", abriu o coração. Kerline ainda tentou se explicar e disse que não brincaria mais com ele dessa maneira, mas Lucas não cedeu.

"Não acredito. Você fez de maldade (...). Tu é um ser humano ruim mesmo", respondeu o brother.

Nesse momento, a jovem ficou chocada com a revelação do humorista e perguntou se era sério o que ele estava dizendo. "Seríssimo. Tu é dissimulada.".

SEM NOÇÃO! Lucas chamou Kerline de pessoa ruim, a comparou com Stalin e a chamou de dissimulada. Ele tá comparando algo que aconteceu ali com um "massacre". #BBB21 pic.twitter.com/adP9xLC7Bf — PAN (@forumpandlr) January 28, 2021

Kerline tentou se explicar e disse que tem bloqueio com homens. "Já faz dois anos que eu estou presa em uma outra pessoa. Tenho um bloqueio com o masculino. Quando você falou de ficar e relacionamento, foi o meu gatilho".

Mas Lucas continuou sem ceder e disse que, caso fosse líder, indicaria a modelo ao Paredão. "Eu estou com medo de você, mas você mete o 'louco' à beça. Cada hora você é uma pessoa. Você fez a brincadeira querendo, não? Você me machucou como mina nenhuma me machucou".