As Kardashians E! Entertaiment

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 18:41

Rio - A última temporada de "Keeping Up With The Kardashian", no canal E!, ganhou uma data de estreia. Nesta quinta-feira, o canal compartilhou o trailer do reality. Após 14 anos no ar, os episódios finais estarão disponíveis a partir do dia 18 de março.



Com trilha sonora de Sing Of The Time, de Harry Styles, o vídeo conta com uma retrospectiva dos melhores momentos da família. Em uma das cenas, Kris Jenner aparece mandando um recado para a equipe do programa. "Quero que todos saibam o quanto valorizamos vocês, cada um de vocês", declarou.