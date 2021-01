Silmara Miranda Reprodução

Por iG

Publicado 28/01/2021 18:44 | Atualizado 28/01/2021 18:45

Silmara Miranda dançou no grupo 'É o Tchan' entre 2003 e 2007, mas hoje, aos 39 anos, trabalha em uma área completamente diferente da de antes. A substituta de Sheila Mello entrou para a Polícia Rodoviária e divide com os seus seguidores um pouco do seu novo trabalho.