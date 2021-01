'A Vida da Gente' Reprodução/TV Globo

Por iG

Publicado 28/01/2021 19:24

'A Vida da Gente', escrita por Lícia Manzo, vai voltar à grade da Globo em 1º de março no lugar de 'Flor do Caribe'. Exibida entre 2011 e 2012, a novela foi estrelada por Marjorie Estiano, Fernanda Vasconcellos, Rafael Cardoso e Ana Beatriz Nogueira.



Segundo informações de Patrícia Kogut, do O Globo, 'Nos tempos do Imperador' foi novamente adiada pois precisará de mais tempo para ir ao ar. A novela estrearia logo depois de 'Éramos Seis', mas a pandemia fez com que a Globo adiasse sua estréia.



'A vida da gente' tem como história principal o triângulo envolvendo Rodrigo e as irmãs Ana e Manuela. A primeira acaba engravidando do rapaz, mas, manipulada pela mãe, Eva, decide manter a novidade em segredo. Logo depois de dar à luz, quando iria contar tudo para Rodrigo, ela sofre um grave acidente.



Manuela consegue se salvar, resgata a sobrinha e cria a garota ao lado de Rodrigo. Enquanto isso, Ana passa quatro anos em coma.