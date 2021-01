Carla Diaz viverá Suzane von Rithchofen em filme sobre um dos crimes mais famosos do país Divulgação / Reprodução

Por iG

Publicado 28/01/2021 20:31 | Atualizado 28/01/2021 20:33

Durante a tarde desta quinta-feira (28) no 'BBB 21', Carla Diaz falou mais sobre a preparação para interpretar Suzane von Richthofen no cinema . A história da adolescente que foi condenada pela morte dos pais com a ajuda do namorado, no início dos anos 2000, é contada através dos filmes "A Menina Que Matou Os Pais" e "O Menino Que Matou Meus Pais".

fotogaleria



Em papo com Fiuk e João Luiz, a atriz disse que interpretar a assassina foi desafiador. "Gravação, a gente rodou em 33 dias os dois filmes. Foi corrido. Mas a preparação... Realmente bem desafiador", conta ela. "Deve estar sinistro. Forte para caceta. E é um papel muito difícil. Uma história complexa e arriscada", disse Fiuk, parabenizando Carla pelo filme.



Ainda sem data certa para a estreia por causa da pandemia da Covid-19, Carla deixou os dois filmes gravados. Em 'A Menina Que Matou Os Pais", a protagonista é apresentada como a mentora do assassinato dos pais, versão que acabou prevalecendo no seu julgamento, em 2006. No outro longa, a história é baseada em outra versão defendida por ela, de que o então namorado, Daniel Cravinhos, teria planejado o crime. Em papo com Fiuk e João Luiz, a atriz disse que interpretar a assassina foi desafiador. "Gravação, a gente rodou em 33 dias os dois filmes. Foi corrido. Mas a preparação... Realmente bem desafiador", conta ela. "Deve estar sinistro. Forte para caceta. E é um papel muito difícil. Uma história complexa e arriscada", disse Fiuk, parabenizando Carla pelo filme.Ainda sem data certa para a estreia por causa da pandemia da Covid-19, Carla deixou os dois filmes gravados. Em 'A Menina Que Matou Os Pais", a protagonista é apresentada como a mentora do assassinato dos pais, versão que acabou prevalecendo no seu julgamento, em 2006. No outro longa, a história é baseada em outra versão defendida por ela, de que o então namorado, Daniel Cravinhos, teria planejado o crime.

Publicidade