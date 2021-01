Andressa Urach posa agarradinha com o marido na casa Reprodução Internet

Publicado 29/01/2021 10:06

Rio - Andressa Urach e seu marido, Thiago Lopes, não se desgrudam e vivem compartilhando momentos românticos nas redes sociais. Desta vez, Thiago postou uma foto em que aparece agarradinho com Andressa na cama. "Colocando minha mulher para dormir", escreveu na legenda da imagem. Andressa respondeu com vários emojis com a carinha apaixonada.

Andressa Urach e Thiago Lopes se casaram no dia 21 de dezembro de 2020, em uma pousada em Praia Grande, em Santa Catarina. Eles não receberam convidados na festa por conta da pandemia de coronavírus.

"No dia do casamento do cartório, estarão apenas convidados muito íntimos. Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de casamento com convidados para evitar aglomerações de pessoas em respeito a quem está com COVID e aos familiares que perderam seus entes queridos por causa do vírus", disse Andressa na ocasião.