Por O Dia

Publicado 29/01/2021 10:17

Rio - Selena Gomez surpreendeu os fãs brasileiros com o lançamento do seu novo single e clipe, "Baila Conmigo", na madrugada desta sexta-feira. O vídeo da música, que faz parte do lançamento em espanhol da artista norte-americana, usou cenas gravadas em praia da cidade de Icapuí, no Ceará. A faixa é um entra no clima do reggaeton e tem a parceria do rapper Rawl Alejandro.

Em apenas oito horas de lançamento, o clipe bateu dois milhões de visualizações e ficou entre os vídeos mais assistidos de diversos países, como no Brasil. Além do YouTube, também foi bem comentado nas redes sociais, se tornando um dos assuntos do momento no Twitter.

"A selena usou o clipe de 'Baila Conmigo' para mostrar a beleza do nordeste brasileiro e eu estou simplesmente apaixonado por tudo isso", postou um fã. "A Selena poderia ter escolhido SP ou o RJ, pois são as cidades mais famosas aqui do Brasil. Fico tão feliz que, ao invés disso, a Selena escolheu o Ceará, que fica no Nordeste para homenagear", disse outra.

Veja o clipe:

Confira as reações dos fãs no Twitter:

