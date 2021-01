Maiara mostra o corpo todo tatuado em Dubai Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 13:43 | Atualizado 29/01/2021 13:50

Rio - A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, está se divertindo bastante em sua viagem para Dubai. A sertaneja está nos Emirados Árabes acompanhada pelo namorado, o cantor Fernando, da dupla com Sorocaba. Nesta sexta-feira, Maiara postou no Instagram um vídeo em que aparece com o corpo todo tatuado. A tatuagem é de henna.

Na quinta-feira, Maiara e Fernando visitaram a Mesquita do Sheik Zayed, que é o maior templo do mundo. Para a visita, o casal se vestiu a caráter. "Nós estamos na maior Mesquita do mundo! Que chique", disse Maiara. "Olha que lindo, gente, meu Sheik! A transformação. Que demais, gente", brincou a cantora ao ver o namorado usando as roupas locais.