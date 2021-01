Simone e Simaria João Viegas

Publicado 29/01/2021 14:18 | Atualizado 29/01/2021 15:06

Rio - Olha o carro do ovo passando! É com essa alegria que Simone e Simaria lançam a segunda parte do DVD 'Debaixo do Meu Telhado', com mais quatro faixas, nesta sexta-feira.

O head single está por conta de "Carro do Ovo", em parceria com Tierry. Com um repertório bem popular, os fãs vão conferir também 'Paixão retraída', 'Já sabe', e 'HB20'. As primeiras faixas divulgadas na primeira parte do projeto, no mês de dezembro, já conquistaram muitos internautas ao atingir a surpreendente marca de mais de 100 milhões de visualizações, no Youtube.





Simaria não esconde a alegria ao falar do projeto: "Estamos muito felizes com todo alcance e destaque com este DVD. Nossa música de trabalho, 'Foi Pá Pum' está entre as mais executadas nas rádios e streamings e, a cada dia que passa, conquistamos mais reconhecimento do público com este trabalho. Agora, chegou o momento dos nossos fãs conhecerem as últimas faixas deste trabalho, que preparamos com todo carinho para presenteá-los".

Já a irmã completa: "Tudo que fazemos e planejamento, é sempre pensando nos nossos fãs. Esse projeto foi gravado em um momento muito delicado de nossas vidas, mas música é amor. Música tem o poder de levar alegria e é isso que queremos levar com este trabalho. Muito amor e alegria para a casa de cada um que escuta nossas músicas". Em um clima intimista, as gravações do DVD aconteceram literalmente debaixo do telhado de Simone, em sua casa, que fica em Alphaville (SP), no mês de outubro, e contou com a direção de Anselmo Trancoso – seguindo todos os protocolos contra a covid-19.