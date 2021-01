Katherine Heigl Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 15:16

Rio - Katherine Heigl lamentou a fama de "difícil" associada a sua imagem ao longo da carreira em Hollywood. Ex-estrela de "Grey's Anatomy", a atriz disse em entrevista ao jornal "The Washington Post" que os boatos sobre sua postura profissional a prejudicaram, fazendo com que perdesse papéis e precisasse fazer uso de medicamentos controlados.



A fama veio após Heigl dizer que o filme "Ligeiramente Grávidos", protagonizado por ela, era "um pouco sexista". Em 2008, ela pediu publicamente para não concorrer ao Emmy alegando que seu trabalho em "Grey's Anatomy" não merecia a indicação, já em 2009 a atriz reclamou da rotina de 17 horas seguidas de filmagem na série, logo depois deixou a produção.



“Eu posso ter dito algumas coisas que as pessoas não gostaram, mas então a coisa escalou para ‘ela é ingrata’, depois escalou para ‘ela é difícil’ e então para ‘ela não é profissional’. Qual é a sua definição de ‘difícil’? Alguém com uma opinião que você não gosta? Eu estou com 42 anos e esse merda me irrita demais”, disse.



“Na época apenas me mandaram calar a p***a da boca. Quanto mais eu pedia desculpa, mais queriam que eu ficasse quieta. Quanto mais assustada e aterrorizada eu ficava de estar fazendo alguma coisa errada, mais eu achava que tinha feito algo horrivelmente errado”, desabafou.