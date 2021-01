Rainha Elizabeth faz pronunciamento sobre a Covid-19 BUCKINGHAM PALACE / AFP

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 15:53 | Atualizado 29/01/2021 15:58

Rio - A rainha Elizabeth II quer que seu neto preferido, James, de 13 anos, ocupe as funções deixadas por Harry após anunciar o encerramento das obrigações reais. Em depoimentos ao jornal britânico "Daily Star", funcionários da realeza relatam o empenho da monarca em repassar para o neto mais novo as funções.



James, o Visconde de Severn, é filho mais novo do príncipe Edward com Sophie, condessa de Wessex, ocupando a 12ª posição na linha de sucessão ao trono. “Como o Edward e a Sophie ganharam holofotes após a saída do Harry e da Meghan, os filhos deles acabaram ganhando novas responsabilidades junto com os pais”, disse a fonte. “Tanto o James quanto a Louise têm se mostrado muito maduros para as suas idades, eles são responsáveis e estão prontos para trabalhar. A Rainha considera os dois parecidos com a Princesa Anne, sempre disposta a ajudar”, completou.