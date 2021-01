Kardone, primo de Beyoncé, foi encontrado morto Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 17:21 | Atualizado 29/01/2021 19:45

Rio - O rapper Martell Derouen, conhecido artisticamente como Kardone, foi encontrado morto na última terça-feira em seu apartamento no Texas, Estados Unidos. Apontado como primo de Beyoncé, o músico, de 34 anos, estava desaparecido há alguns dias.



As autoridades locais emitiram um mandado de prisão para a principal suspeita, Sasha Skare, de 21 anos, que até o momento está sendo procurada. Por meio de nota enviada à imprensa, Joia, esposa do rapper, disse que espera por justiça.