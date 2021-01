Whindersson, GKay e Flay saíram em defesa de Juliette Reprodução

Publicado 29/01/2021 17:26 | Atualizado 29/01/2021 17:28

Após a fala de Karol Conká sobre Juliette repercutir nas redes sociais, alguns famosos se manifestaram em defesa da advogada e do Nordeste. Na ocasião, a cantora estava conversando com Thaís e Sarah e criticou o jeito de falar da paraibana.

"Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservada, por mais que eu seja artista, eu tenho os meus costumes. Eu tenho muita educação para falar com as pessoas. Eu não desrespeito", explicou Karol.

Logo a fala foi alvo de comentários nas redes sociais, com Karol chegando a ser acusada de xenofobia. Whindersson, que nasceu no Piauí, manifestou sua indignação no Twitter.

"Pois eu sou do Piauí e muito bem educado", escreveu.

Pois eu sou do Piauí e mto bem educado — Whindersson Nunes (@whindersson) January 29, 2021

Gkay também usou a mesma rede social para defender Juliette.

JULIETTE MERECE RESPEITO — GKAYnoBBB (@gessicakayane) January 29, 2021

A ex-BBB Flay também se pronunciou sobre o caso.

